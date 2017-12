calcio

Palermo, 3-0 contro la Salernitana

Il Palermo batte la Salernitana 3-0 e resta in vetta alla classifica...

di Marco GullÓ | Pubblicata il: 28/12/2017 - 22:37:24 Letto 397 volte

Il Palermo batte la Salernitana 3-0 e resta in vetta alla classifica.

Chochev, Monachello e Jajalo i marcatori di una serata davvero positiva per il Palermo.

La cronaca del match: Tedino torna a schierare Nestorovski dal primo minuto assieme a Trajkovski, Salernitana con l’ex Colantuono in panchina. Ritmi bassi nei primi minuti, il Palermo prova a giocarla sugli esterni. 13’ bella palla di Aleesami per Nestorovski che da posizione defilata tira in porta, Adamonis intuisce. La gara stenta a decollare, la Salernitana contiene i timidi attacchi della banda di Tedino. La fiammata rosanero arriva al 30’, gran palla di Coronado per Chochev che con una finta mette a sedere un avversario e batte il portiere avversario con un tocco non irresistibile, palla che entra in rete tra le proteste della Salernitana che aveva un uomo a terra. Intanto si fa male Rispoli ed entra Murawski. I campani ci provano con un colpo di testa di poco a lato di Bocalon, Posavec controlla e non si fa sorprendere. Come sempre nascono dai piedi di Coronado le migliori giocate, un giocatore di altra categoria. Nel finale di tempo Struna per poco non fa autogol, brividi per i pochi tifosi rosanero sugli spalti.

Ripresa, nessun cambio per i due allenatori. Rosso per Vitale per doppia ammonizione, Salernitana in dieci. Rosanero che cercano di chiuderla ma manca l’affondo decisivo sotto porta. Al 66’ Coronado sfiora il raddoppio con un bel tiro a giro, palla che esce di poco. Salernitana pericolosa con un colpo di testa di Bocalon, palla salvata sulla linea da Posavec. Entra Monachello al posto di Nestorovski. Non è un Palermo impeccabile in difesa, spesso i meccanismi saltano e i campani rischiano di approfittarne come quando Zito colpisce il palo con un cross che si rivela poi un tiro. All’80’ i rosa la chiudono, palla filtrante per Monachello che conclude da posizione defilata, palla che gira ed entra sul palo coperto da Adamonis. Jajalo nel finale segna il tris, 3-0.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!