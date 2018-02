Brutta sconfitta per il Palermo che perde a Perugia 1-0.

Rosanero in crisi e che andranno in ritiro. La cronaca: Tedino manda in campo un Palermo inedito, in avanti ci sono Trajkovski e La Gumina, out Nestorovski, in porta Pomini; esordio per Rajkovic, nel Perugia coppia offensiva formata da Cerri e Di Carmine. Ritmi bassi nei primi minuti, le due squadre si studiano. 14’ primo squillo del Palermo, Chochev ci prova dalla distanza, palla che muore a lato. 23’ Perugia vicinissimo al gol, Mustacchio in area si gira ma la deviazione di Struna salva Pomini.

Il Perugia gioca meglio e al 27’ sfiora il gol, palla dentro per Kouan che gira in porta con il destro, palla alta di pochissimo. Palermo che soffre nel giocare palla a terra, Jajalo gioca benino ma viene spesso annullato dai difensori del Perugia.

Ripresa, nessun cambio iniziale. Gara che stenta ancora a decollare, ritmi lenti e poco gioco, il Palermo non riesce a salire in cattedra. Al 50’ bella giocata di Jajalo che recupera palla e tira, facile la presa di Leali. Manca soprattutto il peso offensivo ad un Palermo poco vivo dalla trequarti in su. Tedino mette dentro Nestorovski al posto di La Gumina. Ritmi sempre bassi, il migliore è sempre Jajalo che al 65’ ci prova con un tiro dalla distanza che termina di poco alto. 80’ Perugia ad un passo dal vantaggio, palla dentro per Di Carmine che colpisce di testa, palla deviata da Pomini sulla traversa. Il Palermo gioca meglio nel finale di gara, Tedino tenta anche la carta Balogh ma il vantaggio lo firma Di Carmine che imbeccato per vie centrali batte Pomini in uscita, 1-0 e crollo incredibile per il Palermo che perde la terza partita consecutiva.