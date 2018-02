Palermo calcio

Palermo: al Renato Curi per ricominciare a correre

Una vittoria in terra umbra per scacciare via le streghe: contro il Perugia, per i rosanero è giunto il momento di rialzare la testa

di Alfredo Minutoli | Pubblicata il: 17/02/2018 - 00:58:04 Letto 338 volte

Bisogna dare un segnale forte a se stessi e alle squadre in lizza per la conquista della serie A, che da oggi, più che mai, vedono il Bari di Fabio Grosso in piena corsa addirittura per la promozione diretta. Con i galletti portatisi a meno due dai rosa, grazie alla vittoria nell’anticipo in casa della Cremonese (1-0), e con l’Empoli e il Frosinone impegnati tra le mura amiche, rispettivamente contro Parma (avversario non dei più semplici per i toscani) e Ascoli (molto più abbordabili i bianconeri per i laziali), dalla complicata trasferta di Perugia il Palermo dovrà cercare di uscire con i tre punti, pena il rischio non solo di vedere aumentare ulteriormente il distacco dalle battistrada ma anche di sentire sempre più vicino il fiato sul collo di chi sta dietro.

Insomma, c’è da correre, perché la serie B, anche quella di questa edizione, da molti definita poco competitiva se non addirittura scarsa, sta ancora una volta confermando la tradizione che la vuole come la categoria dei campionati di calcio italiani infernale per antonomasia. Non si passeggia mai da queste parti, a meno che non sei la formula uno messa a disposizione di Guidolin, con Berti, Corini, Zauli e Toni o quella di Iachini, con Sorrentino, Dybala, Vazquez, Hernandez e Belotti, capace per struttura, personalità e forza mentale di infrangere un record dopo l’altro. Caratteristiche che non fanno parte del gruppo di mister Tedino, sì primo al giro di boa, grazie ad un buon equilibrio tattico raggiunto, ma dalle performance troppo altalenanti, più convincenti in campo esterno che nelle esibizioni davanti al proprio (esiguo) pubblico, dove i punti conquistati, pur non essendo poi così pochi, sono quasi tutti maturati al culmine di gare fin troppo sofferte, un dettaglio tutt’altro che trascurabile se si covano ambizioni da capolista.

Si riparte dunque dal Renato Curi di Perugia, alle 15 di questo pomeriggio, con i cuori dei tifosi che palpiteranno speranzosi di vedere nuovamente il Palermo cinico di qualche mese fa, quello corsaro e rapace, abile nel colpire due volte la Cremonese e di stritolare il Bari davanti ai 20.000 del San Nicola ma non solo, perché belle sono state anche le vittorie in casa di Avellino e Carpi e diversi pareggi, come quello a reti bianche in casa del Frosinone. Contro gli umbri di mister Breda, che si dice avvantaggiato dall’assenza di Coronado ma consapevole di stare affrontando la squadra più forte del campionato, l’undici che schiererà Tedino prevede ancora una volta variazioni; si parte dalla porta, dove Pomini appare avvantaggiato su Posavec, che, ancora una volta colpito dagli strali di critica e pubblico quasi certamente siederà in panchina. Il rientro di Struna, alla luce delle recenti difficoltà fatte registrare dalla retroguardia è invece salutato come fosse manna dal cielo, con lo svizzero pronto a piazzarsi al centro di una difesa completata da Bellusci e, forse, dal debutto in campionato del rientrante Rajkovic.

A loro il non semplice compito di contenere le puntate offensive del temibile Di Carmine (ben 13 le marcature dell’attaccante fiorentino corteggiato dal Palermo), coadiuvato dal gigante Cerri e dall’esterno Mustacchio, pronti ad essere imbeccati da Bianco, carismatico ed estroso giocatore acquistato al recente mercato di gennaio che funge da regista leggermente arretrato del grifone biancorosso. A centrocampo ci si attende una gran prova di personalità e dinamismo da parte degli esterni, Rispoli e Aleesami, il rendimento dei quali, da ora in avanti, proprio per come è concepita tatticamente la squadra rosanero potrebbe risultare decisivo per le sorti del campionato. Senza Coronado, a centrocampo scelte quasi obbligate, con il solito Jajalo in cabina di regia e più Chochev che Gnahorè a fargli da spalla. Quasi certo l’impiego dell’ormai arruolabile Murawski, preziosa diga venuta a mancare in questa fase del torneo. In attacco il dubbio riguarda il partner da affiancare a Nestorovski, con il connazionale Trajkovski forse un tantino avvantaggiato su Moreo. Da non scartare del tutto l’ipotesi La Gumina.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!