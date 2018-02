Palermo calcio

Palermo: alla ricerca della perduta identità

Tedino e i suoi ragazzi analizzano il momento nero in vista della trasferta di Perugia

di Alfredo Minutoli | Pubblicata il: 15/02/2018 - 11:46:13 Letto 363 volte

Lo avevamo detto alla vigilia di Palermo-Foggia e lo ribadiamo oggi più che mai: con 17 gare da giocare, in un campionato lungo e logorante come quello cadetto tutto è possibile, in negativo come in positivo; per i rosanero, che strigliati dal proprio presidente ci sia augura tornino ad essere quella squadra, se non spumeggiante quantomeno cinica quanto è bastato per chiudere da campione d’inverno il girone d’andata, e per tutte le altre contendenti, comprese Bari, Parma e perché no Cittadella e Cremonese, dagli addetti ai lavori ritenute un tantino prematuramente fuori dai giochi riguardo una possibile promozione diretta. Perché se è vero che Empoli e Frosinone, le due battistrada del torneo, oggi sembrano avere qualcosa in più delle altre, è altrettanto innegabile che i periodi neri possono essere sempre dietro l’angolo, proprio come sta accadendo al gruppo di Tedino. Due sconfitte di fila, seguite a due prove, il pareggio di La Spezia e la vittoria al Barbera conto il Brescia tutto fuorchè convincenti: quattro partite che raccontano di un Palermo destabilizzato dalla lunga sosta natalizia e con tutta probabilità indebolito dalle cessioni di Cionek ed Embalo, di sicuro non prime donne ma di certo pedine rivelatesi preziose durante la prima parte della stagione. Non è un mistero che, fosse dipeso dall’ex allenatore del Pordenone, ambedue sarebbero stati trattenuti con grande soddisfazione, e ciò a dimostrazione che il raggiungimento di certi equilibri tecnico tattici avviene dietro mille esperimenti, provati e riprovati durante la settimana, equilibri ai quali, l’ex brasiliano approdato alla Spal e il guineano tornato al Brescia hanno contribuito fattivamente a raggiungere. Adesso avanti il prossimo, che di nome fa Perugia, squadra dall’andamento altalenante, partita a razzo ma con il trascorrere delle giornate ridimensionatasi, cliente scorbutico che ha nell’esperta punta Di Carmine (cercato insistentemente dal ds Lupo nella finestra del mercato di gennaio) il suo assoluto trascinatore. Dunque, al Renato Curi un altro test delicato aspetta i rosanero, che dovranno fare a meno dello squalificato Coronado ma che potranno contare sul rientro di Struna, fondamentale alla luce delle ripetute incertezze fatte registrare dalla difesa, penalizzata da un affiatamento non proprio ideale tra i polacchi e Bellusci. E a proposito di polacchi, c’è grande attesa per il rientro in pianta stabile di Murawski, la cui assenza in termini di dinamismo e aggressività in mezzo al campo si sta sentendo eccome. Altra grande curiosità desta l’attacco, che con Moreo ha sì acquistato in pericolosità nel gioco aereo ma a patto che lo stesso ex Venezia di cross dagli esterni ne riceva tanti e puliti, altrimenti si rischia di vederlo pestarsi i piedi con Nestorowski; e qui sarà fondamentale il ritorno in grande stile del vice capitano Rispoli, al quale è bastato uno scampolo di partita contro il Foggia per fare capire a tutti quanto sia impossibile fare a meno della sua personalità sulla fascia destra.

