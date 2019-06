iscrizione campionato

Palermo, allarme iscrizione serie B

Sembrava tutto fatto e invece ieri la Lega B ha inviato una pec al club rosanero...

Allarme iscrizione per il Palermo. Sembrava tutto fatto e invece ieri la Lega B ha inviato una pec al club rosanero in cui richiede il versamento di altri 2 milioni di euro entro domani, termine ultimo per l’iscrizione al torneo di B. Un fulmine a ciel sereno per il Palermo. La comunicazione mette i bastoni tra le ruote al club in vista dell’iscrizione su cui la nuova proprietà aveva ostentato tranquillità.

In sostanza, come ha precisato la Lega di Serie B, per potersi iscrive il Palermo dovrà far fronte a un versamento che ammonta a 2 milioni di euro, legati a quattro pignoramenti presso terzi. Ma sulle modalità e i tempi con cui è arrivata la comunicazione il Palermo è pronto ad avviare una formale contestazione, tanto che i legali del club sono già al lavoro per tutelare la società e consentire l'iscrizione senza ulteriori sforzi.

