Palermo-Cremonese

Palermo, altro pareggio in casa

Un’altra occasione persa. Terza partita senza vittoria per il Palermo...

di Marco Gullā | Pubblicata il: 14/04/2018

Un’altra occasione persa. Terza partita senza vittoria per il Palermo, che contro la Cremonese concretizza poco e incappa nel secondo pari consecutivo (sempre al Barbera), non approfittando dei pareggi di Frosinone, Parma, Bari e Perugia. A sbloccare il risultato è Igor Coronado, a cui nel finale risponde Scamacca (al primo gol stagionale), espulsi nel corso della ripresa sia Tedino sia Tesser. Finisce 1-1 al Barbera. Al Palermo non basta Coronado. Al 38', infatti, Scamacca gela i rosanero pareggiando i conti di una partita priva di grosse emozioni, nervosa, con i due allenatori allontanati dalle rispettive panchine. Dopo 13' la Cremonese deve rinunciare a Croce per infortunio; al suo posto Macek. Poco dopo un brivido per il Palermo: Camarà nel tentativo di restituire palla calcia verso la porta rosanero e sfiora il gol. Al 20' ci prova Coronado che si fa spazio in area e finisce a terra, Jajalo calcia di sinistro ma il pallone finisce sull'esterno della rete.

Al 22' altro brivido per il Palermo: annullato un gol alla Cremonese dopo la punizione di Piccolo e il colpo di testa di Garcia Tena ma giudicato in fuorigioco. Al 26' Gnahore cerca la porta da fuori ma la palla è alta. Lo stesso centrocampista allo scadere del primo tempo ha l'occasione più ghiotta ma dopo una percussione calcia al lato.

Nella ripresa, il Palermo prova ad accelerare prima con un tiro da fuori di Murawski, poi ancora con Gnahore che da pochi metri calcia incredibilmente alto. Ma è il preludio del vantaggio che arriva al 16' con Coronado che di testa mette in rete dopo la respinta di Ujkani su conclusione di Rispoli.

Arriva allora la reazione della Cremonese, prima al 26' con Piccolo su punizione di poco a lato, poi al 27' con Renzetti che serve Camara che con un diagonale sfiora il gol. Il pari beffa arriva al 38': Marconi avanza indisturbato da sinistra, serve Scamacca che da due passi trafigge Pomini. Poco altro dopo il pari. I rosanero sono ora chiamati alla reazione, a cominciare dalla dura trasferta di martedì sera contro il Cittadella.

