Palermo Calcio

Palermo, ancora dubbi e incertezze sul futuro

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2018 - 11:08:03 Letto 368 volte

Mezzo passo falso che però non ha cambiato più di tanto la classifica del Palermo. Un pari quello di sabato scorso con il Livorno che ha rallentato la corsa dei rosanero, sempre primi ma con tre punti di vantaggio sulla seconda che adesso è il Brescia ma in attesa del match del Pescara che giocherà a Verona. Il Palermo ha rallentato soprattutto nella ripresa, quando il Livorno ha sfiorato più volte il colpaccio andando vicino al gol del vantaggio. Prossimo impegno del Palermo domenica pomeriggio a La Spezia.

Sul fronte societario continuano ad esserci nubi e punti interrogativi: Uno dei soci James Sheehan non risulta più infatti tra i membri di Global Futures Sports uscendo definitivamente di scena dall’operazione legata all’acquisizione del Palermo dopo la conferenza stampa dei giorni scorsi. Dopo David Platt, dunque, un’altra uscita di scena, che in questo caso riguarda colui che era diventato un piccolo fenomeno social nel mondo dei tifosi rosanero e che (di fatto) si è limitato ad una comparsata in conferenza stampa.

