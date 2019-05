conferenza stampa

Palermo, Arkus si presenta: ''Faremo grandi cose'' *VIDEO*

L'Arkus Network srl si è presentata alla stampa, smentendo qualsiasi illazione che era stata fatta sul loro conto, delineando le strategie future.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/05/2019 - 17:54:47 Letto 383 volte

Il Palermo cambia carta d’identità e questa volta si spera sia davvero messa la parola fine alle tante conferenze stampa di presentazione di presunti nuovi proprietari. Questa mattina l’Arkus Network srl si è presentata alla stampa, smentendo qualsiasi illazione che era stata fatta sul loro conto, delineando le strategie future come la costruzione del nuovo stadio e il saldo dei vari debiti del club, salvando quindi la società dal fallimento e riportarla al più presto in serie A. Una promozione o una permanenza in B che non cambia i programmi della nuova società che entra in tackle sui tanti dubbi manifestati in questi ultimi giorni da giornalisti e addetti ai lavori.

Il neo presidente rosanero Alessandro Albanese ha detto: “Siamo in buone mani”.

Intanto sabato i rosanero si giocano la serie A nel match contro il Cittadella, ma venerdì c’è la tanto temuta udienza al tribunale federale che potrebbe costare al Palermo una penalizzazione o addirittura la retrocessione in serie C.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!