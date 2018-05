palermo calcio

Palermo, arriva una nuova proposta d'acquisto

Inseriti nella trattativa l'acquisto di quote societarie, il potenziamento delle sponsorizzazioni e un rafforzamento nel calciomercato estivo

11/05/2018

Una nuova proposta d’acquisto giunge al tavolo del Palermo Calcio. Stavolta è il turno di Alessio Sundas, titolare di Sport Man, che come mediatore di un imprenditore toscano ha attivato un dialogo con la società calcistica del capoluogo. "Abbiamo inviato una proposta di incontro ufficiale ai dirigenti dell’Unione Sportiva Palermo per vagliare l’ipotesi di acquisto delle quote societarie del club rosanero", scrive Sundas in un comunicato. “Ci auguriamo che l’avvocato Andrea Bettini, nuovo membro del Consiglio di amministrazione della società, incaricato di seguire la cessione del pacchetto azionario, possa ascoltare presto i nostri progetti”.

Non solo quote, ma anche oneri e onori nel campo della crescita del Palermo come realtà sportiva e patrimonio del calcio: "Oltre all’interesse per l’acquisto del pacchetto di maggioranza della società del presidente Zamparini – prosegue l’agente Sundas – proporremo all’avvocato Bettini un ventaglio di proposte che spaziano dall’arrivo di sponsorizzazioni di alto livello al potenziamento delle Scuole Calcio con la costituzione del Vivaio Nazionale dove coltivare futuri campioni".

Ma soprattutto, tra le carte giocate dal potenziale acquirente per far breccia nel cuore del patron Maurizio Zamparini, ci sarebbe un asso nella manica: “La nostra agenzia patrocina giocatori di ottimo livello tecnico”, si legge nel comunicato di Sport Man, che propone un potenziamento della rosa all’apertura del calciomercato estivo, che verrebbe reso agevole grazie alla gestione dei calciatori di cui la società è incaricata. “Il Palermo è un patrimonio del calcio italiano”, conclude Sundas nella nota, “gli auguriamo un immediato ritorno in Serie A, siamo certi che i dirigenti rosanero ci convocheranno per ascoltare le nostre proposte di rilancio di uno dei club più storici e prestigiosi del nostro calcio”.

