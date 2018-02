Direttore Sportivo

Palermo, arriva Valoti

L’U.S. Città di Palermo comunica che Aladino Valoti è il nuovo Direttore Sportivo

28/02/2018

Via Lupo e dentro Aladino Valoti, il Palermo cambia ancora. Questo il comunicato del Palermo Calcio: “L’U.S. Città di Palermo comunica che Aladino Valoti è il nuovo Direttore Sportivo del club rosanero. Il dirigente, nato ad Alzano Lombardo il 9 gennaio 1966 e proveniente dal Südtirol, da calciatore ha indossato la maglia del Palermo nella stagione 2001-2002.

Insieme a Valoti torna a far parte dello staff rosanero con il ruolo di Responsabile Preparatori Atletici il prof. Claudio Bordon, che ha già lavorato nel club di viale del Fante come Preparatore Atletico dal 2004 al 2008 sotto la guida tecnica dell’allenatore Francesco Guidolin contribuendo alla storica cavalcata del Palermo Calcio dalla Serie B alla Serie A ed alla Coppa UEFA.

Ad Aladino Valoti il benvenuto ed a Claudio Bordon il bentornato del Patron Maurizio Zamparini, del Presidente Giovanni Giammarva e dell’intera famiglia rosanero.

A Fabio Lupo un ringraziamento per il lavoro svolto per la Società in un momento molto difficile”

