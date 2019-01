Palermo, attesa per la conferenza ''inglese''

Palermo Calcio

La nuova società inglese lavora per la costruzione del Palermo Made in British. Presto, dunque, verrà comunicato ufficialmente il nuovo organigramma.

Work in progress. La nuova società inglese lavora per la costruzione del Palermo Made in British. Si parla quindi di un’impresa in fase di aggiornamento con tre pratiche aperte il 7 gennaio. Presto, dunque, verrà comunicato ufficialmente il nuovo organigramma. Nel corso del summit di ieri Non è arrivata, però, nessuna dichiarazione alla stampa da parte di Richardson e Holdsworth. L’ad, Emanuele Facile, invece, ha tenuto a precisare che il passaggio di proprietà viene ormai comunicato in sede di presentazione del bilancio e non comunicato alla Camera di Commercio. Si attende ancora il famoso aumento di capitale per 20 milioni di euro, mentre Richardson tramite i social comincia a toccare il discorso relativo al calciomercato. C’è attesa, intanto, per la conferenza stampa annunciata negli scorsi giorni e che potrebbe avvenire a breve. I tifosi rosanero attendono risposte.

Sul mercato tutto tace, nessun movimento ne’ in entrata e ne’ in uscita.

Sul campo invece è ripresa ieri la tua preparazione dei rosanero in attesa dell’impegno contro la Salernitana di giorno 18 gennaio. Nestorovski sta meglio e dovrebbe recuperare per la gara contro i campani.

