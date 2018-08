Palermo Basket, affidata a Flavio Paternò la preparazione pre campionato

Si arricchisce di una figura fondamentale lo staff tecnico rosanero della Palermo Basket: sarà il preparatore atletico Flavio Paternò ad affiancare coach Federico Vallesi nel corso della preparazione pre campionato.

Giovane ma con già diverse esperienze professionali alle spalle, Flavio parte dalla pallacanestro giocata per poi concludere gli studi e specializzarsi nella cura della preparazione fisica. Paternò è reduce dalle due annate di Serie C nei ranghi della Eagles Basket Palermo.

Le sue prime parole da membro dello staff di Palermo Basket:

Sono felice di far parte di questa nuova avventura. Amo la Pallacanestro e allontanarmi da essa è veramente difficile, pertanto proverò a dare, per ciò che mi sarà possibile, il mio contributo sia per la preparazione fisica sia per quella fisioterapica. Sono entusiasta di poter avere al mio fianco gente come Gabriele Cuccia e Francesco Lima, con cui ho condiviso in passato bellissimi momenti e di vivere tante nuove emozioni. Credo che quello avviato da Palermo Basket possa rivelarsi un bel progetto per la pallacanestro palermitana. Coach Vallesi mi ha allenato qualche volta, quando facevo finta di essere giocatore [ride, ndr]. È una gran bella persona e sono curioso di vederlo all'opera in questa nuova avventura palermitana.