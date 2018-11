basket

Palermo Basket, Coach Vallesi: ''Dimostrato carattere, ma non basta''

05/11/2018

Una nuova settimana inizia in casa La Braciera Palermo, quella che segue la seconda sconfitta stagionale, patita sabato in casa contro lo Zannella Cefalù. Idee chiare per il coach rosanero Federico Vallesi, che però non fa' drammi.

"Abbiamo avuto un approccio troppo molle alla gara - spiega -. L'abbiamo ripresa dimostrando carattere e orgoglio, senza però riuscire quasi mai ad andare sopra. Quando l'abbiamo fatto eravamo molto stanchi mentalmente e fisicamente e non ne avevamo più. I possessi fondamentali non li abbiamo gestiti bene. Eravamo molto stanchi."

Fattore, quello della tenuta fisica, che rappresenta sin dall'inizio della stagione uno scomodo coinquilino con il quale dover convivere in qualche modo: "La stanchezza è uno dei tanti aspetti da valutare, sopratutto per una squadra dall'età media elevata come la nostra - prosegue coach Vallesi -. Abbiamo, però, dimostrato di poter stare in campo e giocarcela fino in fondo contro tutti, siamo una squadra di qualità nonostante qualche acciacco e la tenuta fisica che non è il massimo. Quando siamo stanchi dobbiamo rifugiarci in quelle che sono le nostre certezze, senza improvvisare."

A strappare sempre un sorriso è il grande calore di un pubblico formidabile, che ancora una volta si è presentato numeroso al PalaMangano per spingere i rosa in campo: "Non pensavo che a Palermo ci potessero essere così tante persone per una partita di Serie D - ammette l'allenatore de La Braciera Palermo -. Grazie ai tifosi e a tutti quelli che sono venuti a vederci. Saremo pronti per domenica prossima come dobbiamo esserlo per ogni singola gara che andremo a giocare."

