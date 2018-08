pallacanestro

Palermo Basket, il primo colpo è il ritorno di Gabriele Cuccia

La neonata società rosanero riporta il play sul parquet, dopo quattro anni di stop per aiutare l'azienda di famiglia

Dopo quattro anni di inattività sportiva, Gabriele Cuccia torna a indossare canotta e pantaloncini: quelli della neonata Palermo Basket. Nel 2014, dopo aver vinto da capitano la DNC con la maglia dell'Aquila Palermo, Cuccia aveva lasciato il basket giocato per correre in aiuto del papà e dell'azienda di famiglia.

Emerso cestisticamente nel 1996 con il Cus Palermo in C1, Cuccia vanta tra i propri successi personali anche la convocazione di coach Carlo "Charlie" Recalcati per la Nazionale sperimentale. In quello che si rivelerà l'ultimo anno della Bucalo prima della cessione del titolo a Catania, Cuccia e compagni giocano una grande B2, chiudendo secondi in stagione regolare e cedendo nelle semifinali contro Atri. L'anno successivo, a chiamare il play a Ribera è proprio Francesco Lima, ora presidente di Palermo Basket, dando il via ad un sodalizio che si ripeterà negli anni. La trionfale stagione 2013/14 è anche l'ultima giocata da Gabriele Cuccia, coronata con una storica promozione in Serie B dopo 30 vittorie su 33 partite disputate.

L'ultima gara? Quella della promozione contro Catanzaro proprio al PalaMangano, dove Cuccia tornerà in questa stagione con la maglia del Palermo Basket. "Tornare a giocare in realtà non era nei miei piani - sono le sue prime parole da giocatore rosanero -, ma con Francesco Lima il rapporto va oltre il lavoro. Il progetto mi piace, conosco lui come persona e volevo esserci agli inizi di questa nuova realtà, soprattutto come debito di riconoscenza verso gli anni che abbiamo trascorso insieme". Poi Cuccia fa il punto sugli aspetti psicologici e fisici dell'esser stato fermo così a lungo: "La routine dell'allenamento mi è mancata, ma non tantissimo - racconta ridendo -. Mi mancava la partita, il competere e indossare nuovamente la maglia da gioco. Se sono in forma? A padel non ho problemi, ma non vedo l'ora di mettermi a disposizione".

