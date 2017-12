Calcio

Palermo bello e spietato, 0-3 a Bari

di Marco Gullą | Pubblicata il: 10/12/2017 - 20:39:26 Letto 687 volte

Il Palermo vince e convince a Bari, 0-3 e primato in classifica.

La cronaca: Tedino arretra Coronado, in avanti ci sono Embalo e Trajkovski, nel Bari c’è l’ex Brienza. 3’ primo squillo rosanero, Trajkovski dalla distanza, palla rasoterra che viene bloccata a terra da De Lucia. Dopo due minuti ancora Palermo, Trajkovski la mette in mezzo sorprendendo De Lucia, palla che sbatte sulla traversa ed esce. Palermo che gioca bene e che cerca spazi per la conclusione, Bari che si affida alle ripartenze. La gara non è bella, le due squadre appaiono remissive. Al 26’ paura per Embalo che nel modo di saltare in un contrasto aereo con Busellato, cade rovinosamente a terra. Lascia il campo in barella, al suo posto entra La Gumina. Rosanero che rispetto al Bari dimostrano di avere maggiore concretezza, pugliesi che sbattono contro il muro difensivo eretto da Tedino.

Ripresa, nessun cambio per i due allenatori. 49’ flipper in area del Bari, Rispoli non riesce a correggere in rete da posizione ottimale. Nel Palermo come sempre brilla Coronado che però non riesce ad avere collaborazione dei compagni. 56’ Coronado recupera palla e tira in porta, palla che però si alza sopra la traversa. Al 61’ squillo del Bari, gran palla di Basha per Galano che in rovesciata cerca la porta, palla a lato. Dopo un minuto vantaggio del Palermo: La Gumina lavora un pallone in area del Bari, Marrone va a vuoto e Rispoli da posizione defilata batte De Lucia che ha qualche colpa sul gol. 65’ Bari ad un passo dal pari, Brienza entra in area e conclude, Posavec salva. Il Palermo la chiude al 70’: contropiede micidiale orchestrato da La Gumina che entra in area e conclude, deviazione di Capradossi che fa praticamente assist per Trajkovski che tira al volo e mette all'angolo, 0-2. Palermo scatenato, il tris arriva con un missile dalla distanza di Coronado, palla all’angolino e tre punti in ghiaccio. Nel finale non succede più nulla, Palermo che trionfa al San Nicola.

