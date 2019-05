prevendita biglietti

Palermo, boom per la prevendita contro il Cittadella

La prevendita di Palermo-Cittadella sta andando a gonfie vele, si prevede un Barbera sold out.

Era da immaginarselo, la prevendita di Palermo-Cittadella sta davvero andando a gonfie vele, e per quella che – speriamo tutti – può essere l’ultima partita in casa, si prevede un Barbera sold out.

Secondo quanto pubblicato da un tweet ufficiale del Palermo Calcio, ad oggi, martedì 7 Maggio, sono stati venduti oltre 6000 biglietti. E ancora c’e quasi tutta la settimana.

