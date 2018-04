Calcio

Palermo, brutta sconfitta a Parma

Il Parma batte il Palermo 3-2 e manda al tappeto il Palermo che non riesce a sorpassare il Frosinone.

Pubblicata il: 02/04/2018

La cronaca: Tedino lascia fuori La Gumina, torna titolare Nestorovski, nel Parma attacco affidato al palermitano Calaiò. Minuti di equilibrio, le due squadre attraversano la consueta fase di studio. Al 10’ occasione Parma, Palermo parso sorpreso sulla sua fascia sinistra, Dezi trasmette a Siligardi che si accentra e lascia partire un tiro pericoloso che però finisce sul fondo. La gara scorre ma senza particolari emozioni, il Palermo tiene palla e non rischia. Al 31’ vantaggio Parma, azione da calcio di punizione, torre di Lucarelli che trova smarcato Calaiò, il palermitano batte Pomini sul suo palo. Il Parma continua ad attaccare e al 38’ trova il raddoppio: Rajkovic atterra Munari e Marinelli non ha dubbi: calcio di rigore per i crociati, trasforma ancora Calaiò, 2-0.

Ripresa, entra La Gumina ma è sempre il Parma a fare la partita. 47’ ancora Calaiò: gran visione di gioco di Di Gaudio, il quale vede Dezi inserirsi tra le linee, bravo a sua volta il centrocampista a vedere Calaiò e a metterlo davanti a Pomini, e per l'ex Siena è un gioco da ragazzi fare gol. 3-0 Parma. Il Palermo reagisce dopo qualche minuto, Jajalo supera in dribbling e mette un pallone con il contagiri per la testa di Nestorovski, il macedone batte Frattali e segna il gol del 3-1. 60’ fran lavoro di Nestorovski, con il macedone che porta a spasso mezza difesa crociata per poi servire Jajalo, appena da fuori area, il croato va al tiro di prima intenzione: blocca Frattali. Il Palermo a centrocampo ha poche idee, manca la spinta di Coronado. Tedino mette dentro Rolando al posto di Aleesami, ma la musica non cambia. Al 92’ arriva il gol di Rajkovic, da centravanti puro, ma nessun punto alla fine per i rosa.

