Palermo Calcio, Alcott in prima fila per i rosanero

Corsa piena per aggiudicarsi il Palermo Calcio. Ieri la scadenza dell'avviso pubblicato da Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2019 - 12:09:20 Letto 346 volte

Dal marchio Alcott ad un fondo libanese, per passare poi da Ferrero e il duo Mirri-Di Piazza. Corsa piena per aggiudicarsi il Palermo Calcio. Ieri la scadenza dell’avviso pubblicato da Orlando sono arrivate sei proposte e il primo cittadino entro oggi comunicherà a chi assegnerà il titolo del Palermo.

Ieri la “squadra dei consulenti” capitanata da Orlando ha ultimato in tarda notte il primo esame delle proposte e nessuna delle sei domande pervenute ha incontrato problemi di ammissibilità. La scelta di Orlando, che sarà molto discrezionale per sua stessa ammissione dato per scontato il rispetto dei “paletti previsti”, non sarà agevole, ma sembra che possa profilarsi una corsa a due tra Mirri e poi i proprietari del noto marchio d’abbigliamento Alcott. Entrambi hanno comunque dato ampie garanzie economiche e il loro business plan prevede il ritorno del Palermo in B entro tre anni. Un po’ come Ferrero che sta aspettando con trepidazione la scelta del sindaco.

Intanto i tifosi aspettano e oggi pomeriggio faranno un sit-in dinanzi Palazzo delle Aquile in attesa della decisione di Orlando.

