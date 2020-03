allenamenti sospesi

Palermo calcio, allenamenti sospesi fino al 25 marzo

Palermo prosegue lo stop alla preparazione in vista della ripresa del campionato che al momento non ha ancora una data.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2020 - 17:40:35 Letto 343 volte

Allenamenti sospesi fino al 25 marzo. Il Palermo prosegue lo stop alla preparazione in vista della ripresa del campionato che al momento non ha ancora una data. L’emergenza coronavirus continua e fa sempre più paura, anche perché in Sicilia i contagi potrebbero aumentare nei prossimi giorni. Il club rosanero ha diramato un comunicato che recita così: “La Società, tenuto conto della perdurante incertezza in ordine agli sviluppi dell’emergenza Covid-19, comunica che la sospensione degli allenamenti è stata prolungata, salvo nuove indicazioni, fino a mercoledì 25 marzo“.

