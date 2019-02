rischio fallimento

Palermo calcio, altra puntata di un film giallo

Le casse sono vuote, il rischio fallimento è all'orizzonte e Zamparini torna all'attacco sul fronte cessione.

Ogni giorno una puntata diversa. Il Palermo è sempre più nel caos, e il campo addirittura passa in secondo piano. Le casse sono vuote, il rischio fallimento è all’orizzonte e Zamparini torna all’attacco sul fronte cessione: l’ex patron avrebbe infatti dato mandato di avviare la procedura di messa in mora contro gli inglesi per inadempienza. gli accordi con Zamparini prevedevano un primo versamento di fondi entro il mese di gennaio (non avvenuto).

Il CdA ha invece predisposto un piano per il versamento di 5 milioni entro il 16 febbraio, termine ultimo per il pagamento degli stipendi ai tesserati, se così non dovesse essere il Palermo rischierebbe di avere inflitto punti di penalizzazione.

Il Cda intanto per non appesantire più di tanto la situazione ha deciso di non confermare il licenziamento di Foschi e non ha ratificato le dimissioni di Richardson.

Insomma tutto resta così, almeno per ora. E lunedì il Palermo dovrà vedersela contro il Foggia al Barbera, partita che definire delicata è un eufemismo. Stellone spera in un ruggito d’orgoglio da parte della sua squadra.

