futuro del Palermo

Palermo calcio, ancora tutto nel caos

Dario Mirri, l'imprenditore palermitano che ha salvato il club pagando gli stipendi un mese fa, ha cercato di trovare una soluzione per la società ma ci sono state complicazioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/03/2019 - 12:05:46 Letto 435 volte

Ormai è un vero e proprio intrigo. Il Palermo continua a non vedere la luce. Dario Mirri, l’imprenditore palermitano che ha salvato il club pagando gli stipendi un mese fa, ha cercato di trovare una soluzione per la società ma ci sono state complicazioni con il gruppo di Enrico Preziosi.

Insomma gli interessi per il Palermo ci sono ma il problema per tutti i pretendenti al club rosanero, è che alla manifestazione d’interesse non corrisponde poi un’azione concreta dal punto di vista economico.

Anche Follieri ha fatto un altro tentativo, ma alla richiesta di immettere 10 milioni di euro su un conto italiano come garanzia finanziaria per la cessione, l’imprenditore foggiano non è stato in grado di fornire certezze economiche.

Sullo sfondo rimane anche York Capital, che però aspetta la scadenza dell’opzione di Mirri.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!