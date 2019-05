pacchetto di azioni

Palermo Calcio, arrivano nuovi fondi

Una cordata di imprenditori e professionisti locali ha già dato disponibilità ad acquisire un pacchetto di azioni del Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/05/2019 - 10:19:01 Letto 369 volte

Novità in casa rosanero, in attesa della sentenza di secondo grado, una cordata di imprenditori e professionisti locali ha già dato disponibilità ad acquisire, in modi e termini da definire, un pacchetto di azioni dell’U.S.Città di Palermo per un controvalore complessivo pari ad euro 3.000.000,00.

Essendo tale trattativa in via definizione, la suddetta cifra non è ancora stata depositata nelle casse del club rosanero.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!