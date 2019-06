iscrizione campionato

Palermo Calcio, Balata conferma il possibile fallimento

''I termini sono perentori non credo ci siano margini, ma non spetta a me dirlo'', così il presidente della Lega di B, Mauro Balata, sul caso Palermo.

"Per noi avere una città come Palermo in Serie B è un onore e un valore aggiunto: purtroppo queste sono vicende legate a fattori che riguardano le riforme. Alcune sono state già licenziate dalla Federcalcio, e dovrebbero consentirci nei prossimi anni di non vivere più queste tragedie. Si tratta di tragedie immense: vengono colpite anche tante famiglie che lavorano e gravitano in quella società".

Così il presidente della Lega di B, Mauro Balata, sul caso Palermo, all'ingresso in Consiglio federale. "I termini sono perentori - ha concluso - non credo ci siano margini, ma non spetta a me dirlo".

