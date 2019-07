iscrizione campionato

Palermo Calcio, domani iscrizione in serie D

Il nuovo Palermo del duo Mirri-Di Piazza inizia a muoversi, domani iscrizione in serie D

28/07/2019

Domani verrà ratificata l’iscrizione al campionato di serie D, poi sarà ora delle prime ufficialità.

Il nuovo Palermo del duo Mirri-Di Piazza inizia a muoversi. Innanzitutto bisognerà pensare al nuovo allenatore che a meno di colpi di scena dovrebbe essere Giovanni Bucaro, palermitano ed ex Avellino. Bucaro sembra aver vinto la concorrenza di Lucarelli e a breve firmerà il contratto che lo legherà al Palermo.

Per il ruolo di direttore sportivo c’è in prima fila Giuseppe Laneri, ex Siracusa e già pronto a rivestire i panni di ds rosanero. Per il ruolo di direttore tecnico si pensa invece a Zdenek Zeman, ma Mirri sta temporeggiando prima dell’affondo decisivo. Cominciano a circolare anche i primi nomi di calciomercato.

I rosanero sarebbero interessati all’esterno sinistro classe 1988, Sergio Sabatino, che sembrava vicino alla Sicula Leonzio ma che starebbe temporeggiando in attesa del Palermo. Altro nome per l’attacco è quello del 26enne Luca Savasta protagonista lo scorso anno della cavalcata del Biancavilla promosso in D. Per il ritiro, Palermo che potrebbe andare nelle madonie e precisamente a Petralia Sottana.

