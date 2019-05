udienza al TFN

Palermo Calcio, domani udienza al TFN, ecco la difesa del club

09/05/2019

Si avvicina il momento dell’udienza al TFN per il Palermo calcio, che nella mattinata di venerdì 10 maggio è pronta a opporsi alle accuse mosse dalla Procura Federale, pronta a chiedere la retrocessione in Serie C per i rosanero, che invece ritengono il deferimento contrario ai principi del giusto processo e del processo sportivo e chiederanno di rinviare l’udienza, per consentire l’acquisizione in giudizio degli atti e dei documenti.

Una difesa quella del Palermo preparata nei minimi dettagli e che ha come obiettivo la richiesta di dichiarare inammissibile, nullo o comunque irregolare il deferimento: come anticipato dal giornalista Luca Tutone, gli avvocati del Palermo (Pantaleone, Trinchera, Terracchio e Gattuso) eccepiranno vari elementi, tra cui anche un difetto di giurisdizione secondo cui i reati contestati andrebbero giudicati dal TAR del Lazio e non dal tribunale sportivo.

Gli avvocati del club rosanero sosterranno l’incongruenza delle date di produzione di alcuni atti, la parzialità nell’acquisizione di documenti (tra cui trascrizioni incomplete delle intercettazioni) e la violazione di alcuni principi del Codice di Giustizia Sportiva, su tutti quello relativo all’opportunità di riapertura delle indagini dopo l’archiviazione di un precedente provvedimento in assenza di nuovi fatti rilevanti: il riferimento è al rigetto dell’istanza di fallimento da parte del Tribunale di Palermo.

Gli avvocati chiederanno inoltre la sospensione del deferimento in attesa del processo penale a carico di Zamparini, per il quale è stato disposto il giudizio immediato il prossimo 2 luglio e contesteranno alla Procura federale il conflitto di attribuzioni con l’organo di vigilanza, la Co.Vi.So.C., che non avrebbe mai ravvisato alcuna violazione, invitando il club semmai ad una maggiore prudenza. Il credito ex Alyssa (secondo la difesa) non può inoltre essere considerato inesigibile, dato che la nuova proprietà si è impegnata a saldare entro la scadenza.

Sul fronte dei deferimenti ai singoli, gli avvocati sottolineano come Zamparini non era più presidente del CdA, Anastasio Morosi non ricopriva più alcuna carica quando il bilancio 2017 venne approvato, e che per Giovanni Giammarva emergerebbe una divergenza dei capi di incolpazione tra conclusione indagini e atto del deferimento.

