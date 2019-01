Palermo Calcio, ecco l'organigramma ufficiale

organigramma ufficiale

Passi in avanti. E’ stato aggiornato, l’organigramma sul sito ufficiale del Palermo: come già annunciato dal club stesso, Clive Richardson è il nuovo presidente, Emanuele Facile è l’amministratore delegato e John Michael Treacy è consigliere di amministrazione. Il presidente del nuovo collegio sindacale è Mario Giuffrida, i sindaci effettivi sono Michelangelo Montesano e Corrado Vincenzi. Figurano ancora in organigramma la De Angeli e Francavilla, rispettivamente come direttore amministrativo e segretario generale.

Ancora nessuna carica per Dean Holdsworth, per ora e’ un collaboratore di Richardson: il direttore dell’area tecnica è Rino Foschi, come da conferme dei giorni scorsi e soprattutto dopo la querelle nata con Lee.

