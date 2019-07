Palermo Calcio, ennesimo comunicato da parte di Arkus

Il futuro del Palermo è ancora immerso nel caos: nei giorni scorsi la Covisoc ha ufficialmente escluso il club dal prossimo campionato di serie B, condannandolo alla retrocessione in serie D. Nonostante ciò le speranze dei rosanero rimangono appese ad un filo, ed entro le ore 19 di oggi la dirigenza potrà presentare ricorso contro la decisione dell’organo di controllo pagando 15 mila euro che verranno restituiti soltanto in caso di esito positivo.

In attesa di comunicazioni e novità, l’attuale proprietà del club di Viale del Fante ha pubblicato un altro comunicato stampa, attraverso il quale ha preso posizione contro le notizie che, a loro avviso, non sono corrispondenti al vero.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“Arkus Network Group e sue partecipate, segnatamente Sporting Network srl e U.S. Città di Palermo s.p.a, in relazione agli articoli di stampa, cartacea ed on-line, di questi giorni, ulteriormente

diffidano

chiunque, a qualsiasi titolo, dal continuare a diffondere notizie non rispondenti al vero ed in particolare circa asserite condizioni di insolvenza della U.S. Città di Palermo spa, di talche’ propagandando l’inveritiera insorgenza di reati fallimentari.

Tali, per quanto del tutto ingiustificate, allarmistiche notizie inducono in errore la pubblica opinione, cosi contribuendosi ad alimentare giudizi non lusinghieri ed ingiustificate reazioni, ed ingenerano rilevanti danni patrimoniali e di immagine per tutte le societa’ arbitrariamente coinvolte, che annunciano di andare a rivalersi in tutte le sedi nei confronti di chiunque pone e ponga in essere condotte illecite e dannose a proprio discapito, senza riserva alcuna.

Si precisa e conferma che la U.S. Città di Palermo spa, malgrado non faccia piacere a tanti, e’ tutt’ora vigente e, al pari dei suoi amministratori, nel pieno e libero esercizio della propria attivita’ e proseguira’ con le opportune iniziative ed azioni, come consentito e previsto dall’ordinamento sportivo e nazionale, per l’affermazione del proprio diritto a partecipare al prossimo campionato professionistico di competenza.

Non e’ pertanto ad alcuno consentito, a qualsiasi livello, esprimere affermazioni diffamatorie e lesive dell’immagine della U.S. Città di Palermo spa e del gruppo di riferimento, salvo risponderne in sede civile e penale ed in termini di risarcimento dell’ingiusto danno procurato“.