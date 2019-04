Palermo calcio, frenata per la cessione a York

cessione del Palermo

Nelle ultime ore si è registrata una frenata, in merito alla trattativa tra Palermo e la York Capital, a causa di alcune clausole che riguarderebbero anche la Mepal.

Ancora un altro capitolo sull’ormai telenovela riguardante la cessione del Palermo calcio. Nelle ultime ore si è infatti registrata una frenata, in merito alla trattativa tra Palermo e il fondo americano, che sarebbe entrata in fase di stallo a causa di alcune clausole che riguarderebbero anche la Mepal, la società che è in possesso dei diritti commerciali e sul marchio rosanero ed è al centro delle vicende giudiziarie che coinvolgono Zamparini. York Capital è interessata a rilevare tutto il “pacchetto” Palermo Football club, cioè sia il Palermo che Mepal e le clausole in discussione riguarderebbero entrambi i soggetti in procinto di essere ceduti.

I tifosi del Palermo speravano in una gran bella sorpresa pasquale e invece dovranno ancora attendere, sperando che la frenata non sia poi così drastica e non complichi ulteriormente l’affare. In tutto questo la squadra rosanero deve preparare la partita di lunedì sera al Barbera contro il Padova. Stellone chiede una grande prova per battere i veneti e provare a scavalcare il Lecce secondo in classifica che giocherà a Perugia.

