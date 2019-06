Palermo Calcio, i calciatori diramano un comunicato

comunicato calciatori

I giocatori rosanero hanno espresso tutta la rabbia, la delusione, e l'amarezza per i fatti che stanno coinvolgendo il Palermo calcio e la cittą di Palermo in queste ultime 72 ore.

Nota molto dura da parte dei giocatori rosanero. I calciatori della società di viale del fante, hanno diramato una nota tramite l’agenzia di stampa Ansa. Una nota in cui viene espressa tutta la rabbia, la delusione, e l’amarezza per i fatti che stanno coinvolgendo il Palermo calcio e la città di Palermo in queste ultime 72 ore.

Ecco la nota: "oggi noi giocatori useremo ogni sede opportuna per tutelarci e per ricevere ciò che è nel nostro diritto, pronti a combattere per portare avanti anche una battaglia etica per cui tutte le persone che entrano nel mondo del calcio, non possano più permettersi di giocare con le vite di tante famiglie. Faremo in modo che Arkus network e i soggetti ad essa legati non possano più in futuro avere la possibilità di far rivivere ciò che stiamo passando noi ad altre persone, che siano essi sportivi, vacanzieri o persone comuni".

Concludono: ”A seguito degli eventi incresciosi e non edificanti posti in essere dalla proprietà e dai dirigenti del Palermo Calcio negli ultimi giorni durante i quali si è illuso un’intera città, ferendo una splendida tifoseria e la passione che hanno i palermitani per la squadra della loro città, noi calciatori del Palermo vogliamo dimostrare la nostra vicinanza nei confronti di tutti i dipendenti che hanno dato l’anima per la propria squadra e che da oggi si ritrovano senza un lavoro. Dipendenti amministrativi, magazzinieri, giardinieri ed ogni persona che ha permesso al Palermo calcio di esistere”.

