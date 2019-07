trattativa d'acquisto

Palermo Calcio, in arrivo Ferrero

Ferrero si è intrattenuto con alcuni passeggeri in volo parlando del Palermo e dichiarando che sta arrivando in città ''per il Palermo''.

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è in arrivo a Palermo da Fiumicino. Ferrero, produttore cinematografico, imprenditore, dirigente sportivo, sta viaggiando sul volo Alitalia AZ1779 che atterrerà all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo intorno alle 13.15.

L'agenzia GPS Comunicazione riferisce che Ferrero si è intrattenuto con alcuni passeggeri in volo parlando del Palermo e dichiarando che sta arrivando in città «per il Palermo».

Ferrero sarebbe pronto a formalizzare la propria disponibilità a rilevare il titolo sportivo del Palermo, che dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie D sarà con tutta probabilità destinato a ripartire dalla D. Poi, l'attuale proprietario della Sampdoria, si è soffermato sulle ragioni di una passione per il Palermo che sarebbe scaturita dai colori sociali. «Abbiamo i colori più belli del mondo, i colori ra fimmina» ha detto Ferrero in dialetto siciliano. La discussione sui colori sociali è poi proseguita tra Ferrero e altri passeggeri che hanno spiegato all'imprenditore romano che il Palermo indossa il rosanero dal 1907, anno in cui si fece seguito a un carteggio tra dirigenti dell'epoca che misero in pratica quanto suggerito da Vincenzo Florio, autore del motto «Rosa come il dolce, nero come l'amaro», associando gioie e dolori calcistici a due liquori da lui prodotti.

