Procura

Palermo Calcio, mercoledì ultima udienza sulla procedura di fallimento del club

Fissato l'ultimo confronto fra Palermo Calcio e Procura sulla procedura di fallimento del club rosanero

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/03/2018 - 16:29:20 Letto 874 volte

Resa dei conti, battute finali e sentenza che si avvicina. E’ fissato per mercoledì 21 alle 9 l’ultimo confronto fra Palermo Calcio e Procura sulla procedura di fallimento del club rosanero di via del Fante. Un’udienza che rischia di essere la resa dei conti fra tutti i consulenti che in questi mesi hanno scritto perizie diametralmente opposte sullo stato di solvibilità della società rosanero. Nell’udienza, chiesta dai sostituti procuratori Francesca Dessì, Andrea Fusco e Dario Scaletta, si discuterà sulla consulenza dei tre periti nominati dal tribunale fallimentare. Perizia che fra oggi e domani verrà consegnata in via definitiva ai giudici della quarta sezione presieduta da Giovanni D’Antoni, con giudice delegato Giuseppe Sidoti e giudice anziano Raffaella Vacca. I tre periti Daniele Santoro, Saverio Mancinelli e Angelo Paletta dopo aver ricevuto la scorsa settimana le osservazioni delle parti, hanno fatto le loro controdeduzioni che verranno allegate alla perizia a disposizione della corte. Terminata l’udienza di mercoledì, la corte si riserverà la decisione sul futuro del Palermo. Un pronunciamento che verrà comunicato alle parti con una mail di posta certificata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!