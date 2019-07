bando Palermo Calcio

Palermo Calcio, oggi scade il bando, domani Orlando decide

Alle 20 di oggi scade l'avviso istituito da Leoluca Orlando per assegnare il titolo del nuovo club.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/07/2019 - 11:46:10 Letto 325 volte

Per il futuro del Palermo Calcio sono ore decisive. Alle 20 di oggi scade l’avviso istituito da Leoluca Orlando per assegnare il titolo del nuovo club. Il Palermo è pronto a ripartire dai dilettanti, e al momento in grande vantaggio per l’acquisizione della nuova società c’è il palermitano Dario Mirri che sarà supportato dall’italoamericano, Tony Di Piazza. Ultime ore quindi per presentare il proprio progetto al sindaco che poi prenderà una decisione che sarà resa ufficiale sicuramente nella giornata di domani.

Nella griglia di partenza in questo bando c’è anche Massimo Ferrero che per mettere “pressione” al sindaco, proverà nuovamente a fare un blitz a Palermo nella giornata di oggi e a cercare il calore dei tifosi. Cinesi distaccati, non hanno tempo necessario per provare a creare una struttura in breve tempo e inoltre hanno anche dei cavilli da risolvere con il governo cinese. E poi ci sono gli arabi, il fondo è lo Zurich Capital Funds con sede a Londra.

Ore quindi fondamentali, Orlando ha convocato per oggi una riunione con il suo capo di gabinetto Licia Romano, il giudice Leonardo Guarnotta e il consulente per lo sport, Carlo Vizzini. Ci sarà anche l’avvocato Leonardo Di Franco. Tutti insieme per prendere la decisione più sana e corretta.

