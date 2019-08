ritiro palermo

Palermo Calcio, oggi secondo giorno di ritiro

Il nuovo Palermo inizia a prendere forma.

13/08/2019

Dopo le prime battute di ieri, i rosanero oggi sono tornati ad allenarsi sul campo di Petralia Sottana. Ieri bagno di folla da parte dei tifosi rosanero, in più di 500 per il primo allenamento della squadra. Applausi per tutti, soprattutto per il neo presidente Mirri. Il tecnico Pergolizzi sta già iniziando a far salire i ritmi anche perché c’è poco tempo per forgiare i suoi dettami tattici alla squadra. In grande forma alcuni under, come il centrocampista Luigi Mendola che appare già pronto per i primi test amichevoli. Ancora in fase di rodaggio altri rosanero. Intanto Sagramola e Mirri lavorano sul mercato e contano di poter completare la rosa entro questa settimana. Ieri tre innesti a sorpresa, ma di qualità: Lancini, Martinelli e Malaury Martin hanno sicuramente aumentato il tasso di esperienza della squadra. E a breve, a detta di Sagramola, arriverà un altro centrocampista top secret.

Ma non finisce qui perchè la rosa ha, attualmente, 20 elementi e si arriverà almeno a 25 calciatori. Mancano ancora un paio di attaccanti su cui Sagramola e Castagnini stanno lavorando insistentemente. “So che stanno cercando un buon attaccante“, ha detto Mirri accendendo la fantasia dei tifosi.

