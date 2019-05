cessione palermo

Palermo Calcio ore di attesa per closing con Arkus Network

In queste ore si sta lavorando per annunciare l'avvenuto closing portando a termine le operazioni di acquisto delle azioni della società rosanero.

02/05/2019

Sono arrivati a Palermo i dirigenti di Arkus Network. La delegazione che in queste ore sta lavorando per annunciare l'avvenuto closing portando a termine le operazioni di acquisto delle azioni della società di viale del Fante possedute dall'amministratrice delegata rosanero Daniela De Angeli, è composta da Vincenzo Macaione, Fabrizio Lucchesi, Walter Tuttolomondo e Stefano Pistilli.

"Non c'è nessun intoppo - ha detto Lucchesi - avremo modo di parlare al momento giusto, adesso è meglio che facciamo parlare i fatti".

"Tutto procede e non ci sono problemi - ha effarmato De Angeli - ci siamo incontrati e stiamo continuando a lavorare. La firma sul contratto definitivo arriverà o in giornata o domani. Rispetteremo il contratto preliminare che abbiamo già firmato perchè non ci sono ostacoli"

