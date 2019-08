calciomercato

Palermo Calcio, quasi fatta per Dellafiore

Proseguono le trattative di mercato del Palermo.

Proseguono le trattative di mercato del Palermo. Ieri il primo contatto con Dellafiore (arrivato in rosanero dal Treviso nel 2006), mentre chi chiude definitivamente la porta è Andrea Caracciolo, come sottolineato dal suo agente Andrea D’Amico: “É lusingato dall’interessamento, ma ha deciso di portare avanti l’impegno preso con la Feralpisalò. Non è un rifiuto alla piazza di Palermo”.

Si continua a seguire Gianluca Sansone (svincolatosi dopo l’esperienza al Neftchi Baku) che ammette: “Ho dato la mia disponibilità, voglio capire le intenzioni e il progetto del club”.

Ieri era stata invece giornata di firme per ben 4 “under” del nuovo Palermo: due i prestiti dall’Atalanta, l’italo-albanese Erdis Kraja e Andrea Rizzo Pinna,entrambi classe 2000; un prestito dalla Spal, il portiere Mattia Fallani (classe 2000); Francesco Vaccaro, terzino sinistro classe 1999. Vicina anche la firma dell’italo-albanese Massililiano Doda, esterno destro della Sampdoria, classe 2000.

