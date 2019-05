Tra campo e tribunale

Palermo Calcio, si apre una settimana decisiva

Settimana calda e decisiva, sia sul campo che sul fronte giudiziario per il Palermo.

06/05/2019

Per il Palermo si apre una settimana calda e decisiva. Sia sul campo che sul fronte giudiziario. La formazione di Delio Rossi sabato si gioca la serie A diretta sperando di poter sorpassare il Lecce proprio all’ultima curva. Palermo che sfiderà il Cittadella e Lecce che invece se la vedrà in casa contro lo Spezia. Ai rosanero serve una vittoria e sperare che la compagine salentina non faccia tre punti contro lo Spezia. Combinazione difficile ma non impossibile.

Ma quel che preoccupa l’ambiente rosanero è anche un’altra “partita”, ovvero quella che si giocherà in tribunale questa settimana. La data è quella del ‪10 maggio‬ quando gli ex presidenti Zamparini e Giammarva, insieme al club rosanero, saranno a giudizio al Tribunale federale nazionale per i bilanci dal 2014 al 2017. Si rischia la penalizzazione o addirittura la retrocessione, anche se questa ultima ipotesi sembra davvero poco concreta. Foschi manifesta fiducia e serenità. I tempi previsti per il giudizio saranno brevi, infatti il primo grado dovrebbe arrivare a sentenza entro giorno ‪14 maggio‬, mentre l'appello entro dieci giorni dalla sentenza di primo grado. Proprio per questo il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina e quello della Lega B, Mauro Balata, avrebbero già predisposto uno spostamento anche di qualche settimana per l'inizio dei play-off.

