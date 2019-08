calciomercato

Palermo calcio, si avvicinano altri acquisti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/08/2019 - 11:46:50 Letto 346 volte

Ufficializzati allenatore e direttore sportivo, rispettivamente Pergolizzi e Castagnini, il nuovo Palermo inizia a prendere forma. Adesso Sagramola assieme proprio a Mirri e Castagnini devono pensare alla squadra da allestire e che dovrà vincere il campionato di serie D.

Già piazzati i primi due acquisti, si tratta dell’ex rosanero Mario Alberto Santana e dell’attaccante Giovanni Ricciardo, bomber di categoria che nella stagione scorsa ha trascinato a suon di gol il Cesena alla promozione.

A breve arriverà la firma anche di Andrea Accardi, difensore palermitano che ha anche giocato in B. Si avvicina anche Raimondo Lucera. Lucera è un classe 2000 e può giocare sia come seconda punta che come esterno. Nel campionato di Primavera 1 ha giocato 25 partite segnando 2 gol e mettendo a referto 2 assist. Il d.s. Castagnini, inoltre, starebbe facendo un tentativo per il ritorno di Francesco Bolzoni. Per il centrocampista non ci sarebbe spazio a Bari e la prospettiva di giocare con la maglia rosanero per la seconda volta sarebbe allettante. Per la porta piace Casadei.

