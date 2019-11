infortunio

Palermo Calcio, si fa male Sforzini

Nel corso della partitella di ieri si è fatto male l'attaccante Sforzini, per lui rottura del perone.

08/11/2019

Non solo record e vittorie per il Palermo che deve adesso fare i conti anche con gli infortuni. Nel corso della partitella di ieri si è infatti fatto male l’attaccante Ferdinando Sforzini, per lui rottura del perone. Gli esami, nello specifico, hanno evidenziato una frattura composta della testa e della metafisi prossimale del perone.

Il Palermo, quindi, dovrà fare a meno di Sforzini per almeno due mesi anche in considerazione dell’età dell’ex giocatore dell’Avellino.

L’infortunio dell’attaccante potrebbe complicare i piani di Pergolizzi, che aveva trovato in Sforzini il vice Ricciardo. Non al meglio anche Mario Alberto Santana che salterà la partita di domenica contro il Savoia. Difficile ipotizzare se il club rosanero possa tornare sul mercato, si attendono ovviamente esami più specifici per quanto concerne proprio Sforzini.

Contro il Savoia quindi conferma del tridente già schierato contro il Corigliano, ovvero spazio a Ficarrotta e Felici a supporto di Ricciardo. Tornerà dal primo minuto il difensore Accardi.

