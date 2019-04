rischio esonero

Palermo calcio, Stellone rischia l'esonero

In queste ore si sta decidendo il futuro di Roberto Stellone che secondo alcuni rumors sarebbe a rischio esonero.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/04/2019 - 10:21:17 Letto 420 volte

Passo falso e serie A diretta adesso compromessa. Il Palermo pareggia 1-1 con il Padova e il contemporaneo successo del Lecce a Perugia, mette le ali alla compagine salentina che vola a più tre sui rosanero. Pur vero che il Palermo se dovesse vincere le restanti quattro gare andrebbe direttamente in A ma la squadra vista ieri al Barbera contro l’ultima in classifica è apparsa con poco mordente e già sulle gambe dopo mezz’ora di match. E dire che la gara si era messa benissimo con il gol di Trajkovksi. Il pari immediato di Pulzetti ha però fatto saltare i piani del Palermo che ha poi iniziato a giocare male e a rischiare anche lo svantaggio per via di un rigore concesso ai veneti ma intuito da Brignoli. Nella ripresa tanta confusione e poca concretezza, Nestorovski non l’ha praticamente vista mai e Stellone è apparso disorientato anche nei cambi.

Nel dopo partita grandi tensioni all’interno dello spogliatoio, dove Rino Foschi è entrato urlando e imponendo a tutti i tesserati un silenzio stampa che rappresenta una vera e propria novità negli ultimi due anni. E’ il segnale più lampante del nervosismo che si respira intorno alla squadra con cui il presidente ha avuto un aspro confronto. In queste ore si sta decidendo anche il futuro di Roberto Stellone che secondo alcuni rumors sarebbe a rischio esonero.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!