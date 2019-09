abbonamento Palermo

Palermo Calcio, un altro giorno per abbonarsi

La società ha deciso di mettere a disposizione anche l'intera giornata di giovedì 19 settembre per sottoscrivere l'abbonamento online.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/09/2019 - 09:16:14 Letto 424 volte

“Per via dell’elevato numero di connessioni al server di Vivaticket nell’ultimo giorno disponibile, il servizio ha registrato alcune sospensioni che non hanno permesso a tutti gli utenti di completare la pratica dell’acquisto - si legge nella nota - Per questo, dunque, la società, d’accordo con il servizio di biglietteria digitale, ha deciso di mettere a disposizione anche l’intera giornata di giovedì 19 settembre per sottoscrivere l'abbonamento online e nelle rivendite fisiche di Vivaticket sul territorio". Una grande risposta da parte della tifoseria, prosegue la nota.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!