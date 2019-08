Leggende Rosanero

Palermo Calcio, una festa da serie A

Una festa dal sapore di serie A!

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/08/2019 - 10:25:19 Letto 344 volte

Una festa dal sapore di serie A! La sfida tra il Palermo che presto scenderà in campo in Serie D e le Leggende Rosanero è stata l’occasione per testimoniare una rinascita, ricordando i grandi giocatori del passato. La partita ha visto gli uomini di Pergolizzi segnare 6 gol. Bene Ricciardo, autore di una tripletta, ma la gara ha detto pochissimo a livello tecnico. Poco importa, l’atmosfera è stata magnifica e in campo tutti si sono divertiti, come sugli spalti.

C’era attesa per il ritorno di Miccoli e Toni al Barbera, entrambi discussi per cause decisamente differenti ma per i due ex rosanero l’accoglienza è stata roboante: il più acclamato sicuramente è stato Miccoli che ha ricevuto applausi e cori dalla curva nord.

In campo però il numero dieci non è sicuramente quello degli anni d’oro, ha giocato pochi minuti e ha poi abbandonato la platea. Applausi per tutti, in particolare anche per i più “stagionati” come Vito Chimenti e Giampaolo Montesano.

