Calcio

Palermo, che peccato! 2-2 a Novara

di Marco Gullą | Pubblicata il: 17/03/2018 - 17:23:23 Letto 331 volte

Pari amaro per il Palermo che si fa raggiungere dal Novara nel finale, 2-2. Tedino ha poche alternative, sulla sinistra tocca a Fiordilino, in avanti conferma per la coppia La Gumina-Nestorovski; nel Novara c’è l’ex rosanero Di Carlo in panchina. Passano pochi minuti e il Novara passa in vantaggio: spiovente morbido di Moscati, Di Mariano svetta altissimo su Rispoli, sul secondo palo la zampata di Puscas: Pomini riesce ad opporsi soltanto quando il pallone ha già oltrepassato la linea di porta. Doccia gelata per il Palermo che non riesce ad ingranare immediatamente. Gara nervosa, Rispoli però è in forma e al 28’ da una sua discesa nasce un’occasione per il Palermo, palla messa in mezzo non sfruttata però da Nestorovski. Sempre Rispoli nel finale di tempo prova a suonare la carica ma i compagni lo seguono davvero poco. Nella ripresa il Palermo riesce subito a rialzarsi, Fiordilino dalla sinistra apre per Rispoli che è tutto solo e appoggia in rete la palla del pareggio.

La formazione di Tedino cambia marcia, Novara alle corde. Arriva anche il raddoppio al 56’: grande scambio Nestorovski-Coronado, il brasiliano becca il palo con un tocco sotto porta ma sul tap-in c’è La Gumina che corregge in porta, 1-2 e via la maglia per il palermitano che esulta sotto la curva rosanero. Adesso il Palermo ha fiducia e gioca con maggiore serenità. Al 72’ occasione per Coronado che si ritrova il pallone a due passi da Montipò ma tira addosso al portiere del Novara che riesce a salvare. Tedino intanto mette dentro Moreo al posto di La Gumina e Murawski al posto di Gnahorè. I rosa provano a far scorrere il cronometro, Novara che spinge nel finale, Maniero all’84’ sfiora il pari di testa, palla che esce di poco. Rosso per Golubovic a pochi minuti dalla fine. Nestorovski al 90’ si divora mandando alto la palla dell’1-3 e nell’azione successiva arriva il pari del Novara: Moscati mette in mezzo per Sciaudone che di testa brucia tutti e mette alle spalle di Pomini. Finisce 2-2, un peccato.

