Palermo: club lancia iniziativa per ringraziare tifosi

''Tutti allo stadio Barbera, tutti uniti, tutti insieme come una grande famiglia verso un unico grande obiettivo''. Il Palermo ha scelto questo slogan per lanciare un'iniziativa rivolta ai suoi tifosi

"Tutti allo stadio Barbera, tutti uniti, tutti insieme come una grande famiglia verso un unico grande obiettivo". Il Palermo ha scelto questo slogan per lanciare un'iniziativa rivolta ai suoi sostenitori per "ringraziare la propria inimitabile tifoseria in vista del decisivo finale di campionato dopo lo straordinario sostegno del popolo rosanero in occasione della partita contro il Brescia".

La società rosanero, dalla partita Palermo-Lecce del prossimo 2 marzo, allargherà le riduzioni già previste per gli under 14 agli under 18, alle donne e agli over 65 fino alla fine del campionato.

"Inoltre - scrive il club in una nota - coloro i quali acquisteranno un biglietto per almeno cinque delle restanti sei gare casalinghe avranno riservato, in occasione della campagna abbonamenti 2019-2020, lo stesso trattamento previsto per gli abbonati di questa stagione: diritto di prelazione a prezzo di rinnovo per la sottoscrizione di un nuovo abbonamento".

I tifosi dovranno conservare i tagliandi ed esibirli al momento dell'eventuale acquisto dell'abbonamento per usufruire della promozione. La prevendita per la partita contro il Lecce di sabato 2 marzo alle 18 scatterà lunedì alle 16 nei punti vendita Vivaticket. Da mercoledì 27 febbraio alle 16 anche al botteghino. I prezzi vanno da 9 euro per le curve a 150 euro per la tribuna autorità socio.

