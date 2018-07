Primo allenamento

Palermo, cori contro Zamparini al Barbera *VIDEO*

Gli uomini di Tedino cominciano a preparare la gara di Coppa Italia contro il Vicenza...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/07/2018 - 18:23:06 Letto 438 volte

Primo allenamento in città per il Palermo, che torna dal ritiro di Sappada e apre le porte del Barbera ai tifosi. Gli uomini di Tedino cominciano a preparare la gara di Coppa Italia contro il Vicenza, in programma il 5 agosto alle ore 20.30.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!