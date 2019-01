sconfitta palermo

Palermo, Delio Rossi al posto di Stellone?

La sconfitta di ieri a Cremona ha messo a nudo i limiti di un Palermo che non riesce a ritrovare la forma del girone d’andata.

La sconfitta di ieri a Cremona ha messo a nudo i limiti di un Palermo che non riesce a ritrovare la forma del girone d’andata. Una partita praticamente dominata dalla formazione grigiorossa che ha giocato un ottimo calcio e ha colpito prima con Arini e poi nella ripresa con Migliore.

Per il Palermo, arrivano le prime serie difficoltà in un campionato che sembrava in discesa ma che ora sembra complicarsi considerevolmente. Più che le sconfitte in sè, le pessime prestazioni con Salernitana e Cremonese hanno fatto preoccupare la società che starebbe pensando all’esonero di Stellone. I rapporti tra Foschi e il tecnico rosanero non sembrano più idilliaci come quelli di qualche settimana fa. E per Stellone potrebbe arrivare un clamoroso esonero.

Foschi avrebbe già contattato Delio Rossi e una decisione definitiva potrebbe essere presa già domani in un incontro tra il direttore dell’area tecnica rosanero e l’amministratore delegato, Emanuele Facile.

L’alternativa sarebbe Sinisa Mihajlovic. Ma in dubbio sembra anche la posizione di Foschi. Dopo le vicissitudini delle scorse settimane con la dirigenza inglese in merito al calciomercato, a complicare il tutto si aggiunge pure il caso Gunnarsson. Richardson e Holdsworth, infatti, hanno annunciato ufficialmente l’arrivo del difensore norvegese, mentre Foschi continua a ritenerlo in prova.

