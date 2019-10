Palermo-Cittanovese

Palermo, domani sfida per altro record

Il Palermo dopo aver sbancato Messina, domani al Barbera contro la Cittanovese cerca altri tre punti per consolidare il primato in classifica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/10/2019 - 11:06:46 Letto 393 volte

Obiettivo sesta vittoria consecutiva. Il Palermo dopo aver sbancato Messina, domani al Barbera contro la Cittanovese cerca altri tre punti per consolidare il primato in classifica. Pergolizzi dovrebbe confermare gli undici scesi in campo a Messina. Ancora ai box Santana mentre Accardi recupera.

In porta sarà confermato Pelagotti, mentre nella consueta difesa a quattro, Doda e Vaccaro agiranno sulle fasce, mentre Lancini e Crivello si prendono il posto al centro della difesa. Anche a centrocampo non dovrebbero esserci variazioni: Martin in regia, affiancato da Kraja e Martinelli. In avanti confermato il 2001 Felici, imprescindibile Ricciardo, ballottaggio per il terzo posto in avanti: Ficarrotta, match-winner a Messina, è insidiato da Lucera.

Venduti circa 1500 biglietti, al Barbera domani 12 mila spettatori.

