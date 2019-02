confusione palermo

Palermo, doppio dietrofront, Foschi resta

Il CdA del club rosanero per il momento ha deciso che Rino Foschi non sarÓ licenziato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/02/2019 - 20:52:35 Letto 347 volte

Tutto resta così. Doppio dietrofront in casa Palermo. Il CdA del club rosanero per il momento ha deciso che Rino Foschi non sarà licenziato da direttore dell’area tecnica ma anche che non saranno ratificate le dimissioni da presidente di Clive Richardson (contrariamente da quanto aveva lui stesso annunciato nella giornata di ieri). Un maremoto al momento che quindi si placa. La scelta è legata al momento dalla necessità di non creare confusione intorno alla squadra in vista del match di lunedì contro il Foggia. Già domani lo stesso Foschi potrebbe incontrare gli uomini di Stellone a Boccadifalco.

Rino Foschi, comunque, anche ieri nel corso dell’ultimo giorno di mercato, aveva partecipato in prima linea rifiutando anche alcune offerte e lavorando sempre per il Palermo. I tifosi rosanero hanno anche espresso il loro disappunto per la scelta della società di intervenire sul dirigente romagnolo e ieri notte hanno esposto uno striscione con scritto: "Rino non si tocca".

Si va aventi come prima, come se non fosse successo niente, una tregua apparente per il bene della squadra.

