Palermo: ds Lupo pronto a saltare e allenatore sulla graticola

Quasi tutto pronto per l’inizio della girandola rosanero

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/02/2018 - 16:27:27 Letto 361 volte

Che qualcosa stesse bollendo nella pentola a pressione di un Palermo in piena crisi di risultati era da aspettarselo: secondo indiscrezioni rilanciate dal sito Alfredopedullà.com, il ds Fabio Lupo sarebbe da considerarsi già sfiduciato dal presidente Maurizio Zamparini. Un altro fulmine in un cielo tempestoso che rischia di scuotere ancora di più il morale già provato del gruppo, da oggi in ritiro a Coccaglio. Sempre più ai margini, e colpevolizzato “a causa della cattiva gestione del mercato oltre che per la scarsa incidenza nei rapporti con la squadra”, l’ex direttore sportivo del Teramo è dunque l’indiziato numero uno riguardo la prima testa pronta a saltare nello staff del Palermo.

Provvedimento che rischia di coinvolgere anche l’allenatore Bruno Tedino qualora dovesse andar male la prossima trasferta che vedrà i rosanero affrontare la Pro Vercelli. Una situazione spiacevole già messa nel conto dai tifosi e che rischia di inasprire ulteriormente i rapporti tra gli stessi e la società, considerato che in pochi sono ormai disposti a riconoscere colpe specifiche ai professionisti alle dipendenze del patron friulano . Il sequel di un film visto e rivisto è pronto ad andare in onda.

