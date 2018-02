Posticipo serale

Palermo, è ora di alzare la voce

Contro il Foggia serve una vittoria per riagganciare la testa della classifica. In diecimila al Barbera per spingere i rosanero

12/02/2018

Diciassette giornate attendono i rosanero dopo il confronto di stasera contro il Foggia (calcio d'inizio 20.30); come a dire che, qualunque cosa accada, in fondo di tempo per rimediare ce n’è un mare. Eppure, mai come adesso nella stagione in corso si è avvertita l’importanza di una partita, neanche alla vigilia dei big match contro Frosinone, Bari o Empoli. Complice la cornice di pubblico, che con tutta probabilità supererà le diecimila unità (per il Barbera sarà record stagionale), l’atmosfera che si respira è più da finale che da posticipo, seppur importante, della 25^ giornata del torneo cadetto. Non solo l’ambiente rosanero, ma un po’ tutti gli addetti ai lavori sembrano attendere febbrilmente l’entità della risposta del gruppo di Tedino all’indomani della disfatta del Castellani. Con i toscani in forte fase ascendente, e i laziali, anche se riportati sulla terra dalla sconfitta di Bari, tra i più autorevoli candidati alla vittoria finale, il Palermo e i suoi fan hanno capito che di facile passeggiata verso lo gloria non se ne parla proprio. La massima serie va sudata e per questo bisogna rimettersi a pedalare forte, evitando insidiosi narcisismi, che in una categoria più da sciabola che da fioretto come la B non hanno mai pagato. L’avversario, incoraggiato dalle due vittorie di fila e rinforzato al mercato di gennaio, come detto è di quelli tosti; incurante delle beghe societarie (guai con la giustizia per Fedele Sannella, il patron del Foggia accusato di pagare allenatori e calciatori con soldi riciclati), mister Stroppa ha fatto quadrato, ha apportato correttivi tattici e, pur non stravolgendo la natura sbarazzina della sua squadra l’ha resa più guardinga e accorta nei movimenti. I satanelli, oggi più di ieri sanno essersi attendisti per poi colpire rapidi in contropiede. Per questo motivo, l’approccio alla gara dei rosanero dovrà essere quello giusto, e in tal senso incoraggia la saggezza di uno stratega attento ai particolari quale si è rivelato Tedino. Partendo dalla difesa, l’orientamento è quello di schierare Dawidowicz e Szyminski ai lati di Bellusci, anche se è forte la tentazione di impiegare dal primo minuto uno tra il ristabilito Rajkovic e il nuovo arrivo Fiore. Una difesa di marcantoni, quella a tre con i due polacchi, dal passo non lentissimo ma che di certo potrebbe andare in difficoltà se puntata in velocità da Mazzeo e Nicastro. Ed è qui che giocherà un ruolo decisivo la mediana, alla quale si chiede massima abilità quando ci sarà da proteggere sulle ripartenze (attenzione massima alle incursioni del tedesco Kragl, abile partendo da dietro ad accentrarsi) degli ospiti, ma anche grande capacità propositiva in zona d’attacco: Gnahorè, che in tal senso sembra essere pedina ideale dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Chochev, con accanto Jajalo, i cui compiti in fase di rottura questa volta saranno maggiori. Da capire quali saranno gli interpreti nelle fasce, perché se in quella sinistra Aleesami è certo del posto, le non perfette condizioni fisiche di Rispoli potrebbero far propendere Tedino a proporre Rolando sulla fascia destra, con dietro l’arruolabile Murawski pronto a proteggerne le sgroppate. Tutta da verificare infine, a seconda del modulo adottato, la posizione che andrà ad occupare Coronado, se dietro la coppia Nestorowski Moreo (per l’occasione quasi di sicuro preferito a Trajokoski) o da quinto di centrocampo nel modulo 3-5-2.

