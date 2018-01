calcio

Palermo, ecco anticipi e posticipi

di Marco Gullą | Pubblicata il: 18/01/2018 - 15:25:16 Letto 359 volte

La Lega B ha comunicato gli anticipi ed i posticipi dalla ventiquattresima alla ventinovesima giornata di campionato.

I rosanero giocheranno in anticipo ad Empoli (24a giornata) venerdì 2 febbraio alle ore 20.30 ed in posticipo in casa contro il Foggia (25a giornata) lunedì 12 febbraio alle ore 20.30.

